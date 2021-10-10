В Татарстане разбился самолет с парашютистами: погибли 16 человек



Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых — парашютисты», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в результате ЧП погибли 19 и пострадали три человека.

Он также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома, его фюзеляж при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова», — сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, на борту самолета находились 20 парашютистов и два члена экипажа.

K-410 «Турболет» (Let L-410) — чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.