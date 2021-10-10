Критиковавший Байдена Трамп оговорился, перепутав Афганистан с Пакистаном



Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты.

Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

«У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — предположил Трамп.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана «сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые».

«Теперь это у наших врагов», — сказал он.

Трамп, критиковавший Джо Байдена за частые оговорки, на митинге и сам оговорился, заявив, что войска США вышли из Пакистана.

«Космические силы, помните, им не нравились. Они станут одними из важнейших. Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают», — отметил Трамп.