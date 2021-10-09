В Германии установили конную статую Меркель

Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил в пятницу конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, планируется, что это произведение будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщило издание Spiegel.

Высота статуи составляет 2,7 м, она изготовлена с помощью 3D печати. Конь под канцлером ФРГ относится к породе «американский квотерхорс», это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте.

«Вне зависимости от политики госпожа Меркель — это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу ее узнала и от души рассмеялась», — заявил Кох.

Он также пояснил, что у статуи нет пьедестала, потому что Ангела Меркель «очень скромная». А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что «ей они не нужны».

«Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру», — заявил Кох изданию Spiegel.