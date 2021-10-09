Оппозиция намерена провести в Тбилиси митинг за освобождение Саакашвили

Оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, планирует провести митинг в Тбилиси на площади Свободы с требованием освободить политика из тюрьмы. Об этом сообщил глава партии Ника Мелия, выступая на митинге в городе Зугдиди, передает ТАСС.

«Нас должно собраться столько, сколько не было за последние 10 лет. Долгом «Национального движения», нашим долгом является то, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место», — сказал Мелия. Выступление транслировалось на странице партии в Facebook.

Политик призвал и другие оппозиционные партии присоединиться к митингу, запланированному на 14 октября. Мелия вместе со сторонниками в Зугдиди протестует против пересчета голосов избирателей на одном из участков, в результате которого «Единое национальное движение» потеряло большинство в горсовете по итогам выборов в местные органы власти 2 октября.