В Афганистане началась процедура выдачи паспортов для выезда за рубеж

Процедура выдачи паспортов, необходимых для выезда за рубеж, началась в субботу в Афганистане. Oгромные очереди выстроились у профильного отделения министерства внутренних дел, передает ТАСС.

5 октября ведомство, находящееся уже под руководством талибов, объявило о намерении возобновить выдачу паспортов, но на практике процедура началась лишь сегодня.

В соответствии с нынешним афганским законодательством паспорта необходимы только при выезде за рубеж, для внутреннего пользования применяются удостоверения личности в форме пластиковых карт. Ожидается, что в ближайшее время будут выданы 25 тыс. паспортов, пошлины на которые были оплачены гражданами еще до прихода талибов. По сведениям ТАСС, в приоритетном порядке будут выдавать документы гражданам с медицинской справкой, свидетельствующей о необходимости срочно отправиться за границу на лечение.

«На данный момент у министерства в обработке находятся 170 тыс. заявок на получение паспорта», — рассказал осведомленный источник. Назначенный талибами пресс-секретарь ведомства Саид Хости в свою очередь заявил, что в день планируется выдавать по 6 тыс. отпечатанных документов.

Сотни афганцев с раннего утра ждут своей очереди. Многие приходят семьями и с детьми. За порядком следят патрули отрядов движения «Талибан».