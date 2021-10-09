Саперы в Турции первыми в мире будут применять дроны с боевым лазером

Первый в мире беспилотный летательный аппарат, оснащенный лазерным вооружением, был представлен на 8-м Научном фестивале в турецкой провинции Конья.

Название дрону дал глава МВД Турции Сулейман Сойлу в память о подростке, проявившем героизм и погибшем от рук боевиков РКК в провинции Трабзон, передает «Анадолу».

Квадрокоптер Eren не имеет аналогов в мире.

Аппарат разработан специалистами из совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK и инженерами компании ASİSGUARD под патронажем Управления оборонной промышленности Турции.

Дальность полета нового беспилотника — до 3000 метров. Посредством боевой лазерной установки квадрокоптер будет уничтожать взрывоопасные предметы.

Eren планируется передать специалистам по разминированию уже в 2022 году после завершения испытаний.

Помощник Комиссара полиции Айкут Эроглу в беседе с агентством «Анадолу» сообщил, что силы безопасности планируют задействовать Eren для уничтожения неразорвавшихся боеприпасов либо взрывных устройств.

По его словам, беспилотник уже прошел первые испытания, успешно применив лазерное оружие.

Помощник комиссара дал высокую оценку техническим характеристикам дрона.

«В ходе испытаний Eren смог пробить лазером стальной лист, толщиной в 3-мм лазерным выстрелом. На расстоянии 500 метров для этого потребовалось 90 секунд, а на расстоянии 300 метров — 30 секунд. Ту же задачу квадрокоптер выполнил за 10 секунд на расстоянии в 100 метров. Криминальный отдел МВД Турции первым в мире задействует лазерное оружие, аналогов которому пока нет», — сказал Эроглу.

Большой интерес у посетителей фестиваля вызвали также роботы-саперы.