Чавушоглу: США должны отказаться от ошибочной политики в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию администрации президента США Джо Байдена, направившей в Конгресс письмо о продлении на год действия национальной чрезвычайной ситуации по Сирии.

«Администрация вводит в заблуждение Конгресс и искажает реалии региона, обманывая американскую общественность», — сказал глава турецкой дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией в субботу в Анкаре, передает «Анадолу».

Чавушоглу подчеркнул, что между террористами РКК и сирийским крылом этой кровавой организации — YPG нет никакой разницы. ​​​​​​​«В США прекрасно осведомлены о том, что PKK и YPG — стороны одной медали. Несмотря на это, американцы продолжают активно помогать террористам, стремящимся расчленить Сирию. В Вашингтоне хорошо знают о том, что их цель вовсе не борьба с боевиками террористической организации ИГИЛ. Единственная армия в мире, которая на деле ведет борьбу с ИГИЛ в Сирии – ВС Турции», — сказал турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что именно турецкая армия уничтожила в Сирии около четырех тысяч террористов.

По словам Чавушоглу, поставка вооружения террористам в Сирии нарушает также и американское законодательство.

Он отметил, что вместо обвинений в адрес Турции, США следует отказаться от ошибочной политики [в Сирии]. Нужно быть более искренними в диалоге с Конгрессом и общественностью, подчеркнул министр.

Чавушоглу привлек внимание к переговорам США и представителей движения «Талибан» по борьбе с террористами ИГИЛ в Афганистане.

Турецкий министр задался вопросом: «А кто перебросил террористов ИГИЛ из Сирии в Афганистан? Террористов автобусами вывозили из ряда сирийских городов, а затем на самолетах перебросили в Афганистан».

Глава дипломатии Турции отметил, что все действия американцев, в том числе в Сирии и Ираке, являются поводом для серьезных обсуждений в Европе и НАТО. «Действия американцев не спланированы и не основаны на четком видении будущего», — сказал Чавушоглу.