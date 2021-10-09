Гарибашвили и Пашинян обсудили «мирную инициативу соседства»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном «мирную инициативу соседства». Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения. В рамках рабочего визита глава правительства Грузии встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном. <…> Стороны обсудили «мирную инициативу соседства», с которой премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в ООН для обеспечения мира и стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

Было отмечено, что указанная инициатива будет способствовать обсуждению перспектив мирного и добрососедского сосуществования, в котором вместе с южнокавказскими странами (Армения, Азербайджан и Грузия) будут участвовать и международные партнеры, добавили в правительстве.

Гарибашвили еще раз подтвердил готовность Грузии играть роль посредника, «чтобы обеспечить мир и стабильность и превратить регион в место новых возможностей, развития и мира».