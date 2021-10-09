Глава МИД Украины назвал «Крымскую платформу» ударом по Путину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина является ценным партнером для Турции. Об этом сообщает издание ТСН.

Журналисты издания пообщались с Кулебой после его встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В разговоре с ними Кулеба заявил, что тема договоренностей министров двух стран определенно не порадует Москву. «У нас с Турцией нет закрытых тем. У нас очень доверительные отношения», — заметил политик, подчеркнув, что остался довольным услышанным от турецкого коллеги.

Также Кулеба отметил, что проведенный на Украине саммит «Крымская платформа» является лучшим ответом на действия России. «»Крымская платформа» — это очень сильный удар лично по президенту Путину», — заявил глава МИД Украины. Собеседник назвал Турцию одним из самых активных участников саммита и подчеркнул, что стороны делают «правильное и хорошее дело».

«Мы продемонстрировали, что украинско-турецкий союз, партнерство и взаимопомощь могут решать любые проблемы, которые возникают в Украине или Турции», — рассказал Кулеба. Политик напомнил, что Украина помогала Турции во время пожаров на южном побережье, и отметил, что до конца года ожидает в дружественном государстве появление двух миллионов украинских туристов.

Организаторы проводимого в конце августа саммита «Крымская платформа» рассказали, что он был создан в качестве координационной площадки для «мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Крыма и Севастополя». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал украинский саммит антироссийским и недружественным.