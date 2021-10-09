Ученые опровергли возникновение COVID-19 в Китае и утечку вируса

Группа французских ученых опровергла теорию о возникновении COVID-19 в китайской пещере Модзян и предположения об утечке вируса из лаборатории. Об этом говорится в предварительных результатах исследования, анонсированного в журналеScienceDirect.

В прошлом году группа исследователей опубликовала статью, в которой предположила, что пещера Модзян в Китае может быть местом возникновения новой коронавирусной инфекции, поскольку там в 2012 году был обнаружен похожий на SARS-CoV-2 вирус. Тогда шесть человек заразились тяжелой респираторной инфекцией после того, как очистили пещеры от экскрементов летучих мышей для последующей добычи меди. Инфицированными были мужчины были в возрасте от 30 до 60 лет, трое из них скончались вследствие болезни. Последующее обследование показало, что они были заражены коронавирусом, получившим название RaTG13. Образцы вируса были собраны Уханьским институтом вирусологии. Индийские ученые предложили, что RaTG13 может быть близким родственником SARS-CoV-2, однако французские коллеги утверждают обратное.

Согласно предварительным результатам нового исследования, у людей, инфицированных RaTG13, наблюдались симптомы, сильно отличающиеся от тех, что проявляются у пациентов с COVID-19. Изучение медицинских отчетов шахтеров показало, что в отличие от пациентов с COVID-19 они кашляли кровью и слизью. Компьютерная томография показала, что у мужчин не было рубцов на легких, которые наблюдались у многих госпитализированных с нынешним коронавирусом. Ученые также задались вопросом, почему врачи и люди, с которыми китайские шахтеры находились в тесном контакте, не заболели.

«Следует также задаться вопросом, почему вирус, убивший более пяти миллионов человек и заразивший более 200 миллионов за 18 месяцев, не вызвал никаких заболеваний за семь лет с 2012 по 2019 год», — заявили ученые.

Французские исследователи заявили, что результаты их научной деятельности также опровергают предыдущие утверждения об утечке вируса из лаборатории. «Отказ от теории возникновения вируса из шахты Модзян оставляет гипотезы о лабораторной утечке без какой-либо научной поддержки, что делает их необоснованными предположениями», — говорится в исследовании.

При этом результаты данного исследования были поставлены под сомнение другими учеными. Вирусолог из Уорикского университета в Великобритании профессор Лоуренс Янг заявил Sputnik News, что теория лабораторных утечек «не может быть исключена», а профессор Дэвид Ливермор, микробиолог из Университета Восточной Англии, сказал, что, хотя он считает, что теория лабораторных утечек маловероятна для происхождения вируса, существуют «некоторые замечательные совпадения». «Пандемия началась в Ухане, который находится далеко от пещер летучих мышей на юге Китая, где находится Институт вирусологии, который проводит молекулярную работу с коронавирусами», — сказал Ливермор.