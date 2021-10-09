Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн

Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) в субботу ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby’s.

«Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,61 млн.)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием «Женщина на корточках» (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

На этих же торгах за $9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890).

За $10,3 млн реализована картина «Спящая обнаженная» китайско-французского абстракциониста Санью (известен также как Чан Юй).

С аукциона был снят без указания причин бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Это произведение (1904-1909) оценивалось от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов ($9 млн — $11,5 млн). Бюст считался потерянным с 1930-х, искусствоведы до 2015 года ничего не знали о местонахождении этого творения Родена.