Число жертв теракта в шиитской мечети в Афганистане возросло до 150

Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета Ettelaat со ссылкой на источники во властных структурах региона.

Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» пообещало найти причастных к теракту боевиков группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» и которая взяла на себя ответственность за случившееся.