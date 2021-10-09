Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, предложил Вашингтону вместо обвинений в адрес Анкары отказаться от собственной «ошибочной политики» в Сирии.

«Вместо того чтобы обвинять Турцию, Соединенные Штаты должны отказаться от своей собственной ошибочной политики. И пусть они будут более честны с американским народом и Конгрессом», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Чавушоглу, в Вашингтоне знают, что «Рабочая партия Курдистана» и отряды «Сил народной самообороны» являются одной террористической организацией». «Поставка вооружения террористам в Сирии противоречит американскому законодательству», — отметил министр.