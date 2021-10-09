Литва закупает сотни километров колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси

Литве потребуются сотни километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Беларусью, сообщает ТАСС.

«Для перекрытия самых проблемных участков границы предстоит закупить 300 километров колючей проволоки. В настоящее время мы располагаем 556 километрами концертины, из них 306 километров было закуплено, 250 километров поступило в дар от Словении, Украины и Эстонии», — говорится в заявлении МВД балтийской республики.

На данный момент на границе Литвы и Беларуси уже натянуто 46 километров колючей проволоки.