В Китае нашли действенный метод борьбы с танцующими старушками



В последние десятилетия чрезвычайно популярным развлечением среди растущего пожилого населения Китая стали танцы на площадях. Они дают пенсионерам, в основном женщинам, возможность одновременно заниматься спортом и заводить друзей, передает портал Vice.

Однако в городских районах Китая наблюдается серьезная нехватка общественных мест. Одно дело, когда громкая музыка звучит в парке, и совсем иное — под вашими окнами.

Жители, которым надоел шум вездесущих танцующих бабушек, решили взять дело в свои руки, рассказывает Vice. Так набирают популярность специальные устройства, отключающие динамики. Устройства, продающиеся на Taobao по цене от $15 до $40, — это инфракрасные пульты дистанционного управления. Чтобы выключить музыку, пользователю предлагается встать рядом с динамиком, направить устройство на панель управления и удерживать кнопку до 15 секунд.

Хан Лэй, 19-летний бизнесмен, рассказал, что его давно беспокоила музыка рано утром и ночью, но сообщения в местную полицию не помогли. Тогда он купил устройство и начал отключать громкоговорители после 21:00. Эффект так понравился Хану, что он теперь сам производит и продает такие гаджеты и за четыре месяца реализовал более 20 000 «глушилок».