Чавушоглу призвал США отказаться от неправильной полтитики

Пусть США откажутся от неправильной политики, которую они проводят, а не обвиняют Турцию”, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой.

Отвечая на вопрос журналиста о письме президента США Джозефа Байдена в Конгресс, Чавушоглу сказал:

“Власти США, направляя письмо в Конгресс или информируя американский народ, не говорят правду. Кроме того, эта власть должна вести себя честно как с народом, так и с Конгрессом”.

«Это как будто скопированное письмо. Такие заявления были и раньше. США очень хорошо знают, что нет никакой разницы между террористическими организациями PKK и YPG. Но они очень хорошо поддерживают эту террористическую группировку в Сирии. А по законам США — это преступление. Мы знаем, что основной целью США в Сирии была не борьба с ИГИЛ. Единственная сила в мире, которая борется против ИГИЛ — это наша армия», — сказал М.Чавушоглу.