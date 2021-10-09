Названо самое смертоносное оружие ВВС США

В публикации американского издания 19FortyFive названо самое смертоносное оружие Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Первым в списке идет «мать всех бомб» — почти десятитонный тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), впервые использованный в 2003 году в Афганистане. ВВС США располагает 15 единицами GBU-43/B MOAB. Далее идет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, впервые поднявшийся в воздух еще в 1952 году. Всего было построено 744 таких самолета. «Он может нести все, от ядерных до обычных бомб, крылатых и гиперзвуковых ракет. В основном он несет управляемые бомбы, такие как Joint Direct Attack Munition (JDAM)», — говорится в публикации.

Третьим в списке идет малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который является «рекордсменом по самому продолжительному боевому вылету в истории». «Он может вылететь из Соединенных Штатов и заправиться топливом, сбросить бомбы на другие континенты, а затем вернуться домой», — пишет 19FortyFive.

Завершается рейтинг истребителями пятого поколения F-35 Lightning II и F-22 Raptor.