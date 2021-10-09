В Антарктиде зафиксирована самая холодная зима

В период с апреля по сентябрь ученые зафиксировали в Антарктиде среднюю температуру минус 61 градус по Цельсию, сообщает Live Science.

Это самая низкая температура, зарегистрированная с момента начала наблюдений в 1957 году. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1976 году, когда средняя температура в Антарктиде опустилась до минус 60,6 градуса по Цельсию.

По словам специалистов, прошедшая зима в Антарктиде оказалась примерно на 2,5 градуса холоднее, чем в среднем за последние 30 лет. Примечательно, что прошедшее лето во всем мире стало одним из самых жарких за последнее время.