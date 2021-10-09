В Украине предложили «плюнуть в морду» депутату, поздравившему Путина

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, в котором заявили, что парламентарий «перешел черту», поздравив президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает УНИАН.

По мнению военнослужащих, Кива своим действием плюнул на могилы погибших украинских бойцов. Герои видео призвали всех украинцев по возможности «плюнуть в морду» парламентарию.

Кроме того, военные пригласили депутата Рады на передовые позиции в Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта. Также бойцы ВСУ посоветовали Киве «лечиться от наркотической зависимости».