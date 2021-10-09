Талибы и представители США проведут переговоры в Катаре

Высокопоставленные представители движения «Талибан» и американские представители проведут переговоры в субботу и в воскресенье, они будут посвящены теме сдерживания экстремистских группировок в Афганистане и эвакуации иностранных граждан и афганцев, сообщает Associated Press.

Встреча состоится в Катаре, в Дохе. Она станет первой с тех пор, как США вывели войска из Афганистана в конце августа, а талибы захватили территорию страны, отмечает агентство.

«Будет встреча, и она будет посвящена двусторонним отношениям и имплементации соглашения в Дохе. Она затрагивает разные темы», — заявил агентству представитель талибов Сухайл Шахин.