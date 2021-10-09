Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов

Министры внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Литву, обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает DW.

В письме, направленном в Еврокомиссию в четверг, 7 октября, главы внутриполитических ведомств сообщили, что этот шаг необходим в рамках реформ, с тем чтобы противостоять попыткам соседствующих с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия.

«Физический барьер», как отмечается в письме, выглядит «эффективным способом охраны границ», который отвечает интересам всего Евросоюза, а не только тех государств-членов, которые являются первыми странами прибытия мигрантов.

«Эта законная мера должна получить дополнительное и адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке», — пишут министры.

Свои подписи под документом поставили главы МВД Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.