Саакашвили начал пить соки и есть мед

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать соки и мед. Об этом поздно вечером в пятницу, 8 октября, сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу.

По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда.

«В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока.

Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение», — заявил Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Тем временем личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

По словам Кипшидзе, «Саакашвили силен и чувствует себя хорошо. Он продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее», — рассказал врач.

Он отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.