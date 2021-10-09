Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам.

«Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам. В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», — написал Саакашвили у себя в Facebook.