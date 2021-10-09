Додон заявил, что Молдавию ждет «энергетический геноцид» этой зимой

Бывший президент Молдовы Игорь Додон в ходе брифинга рассказал о том, что страну зимой ожидает «энергетический геноцид» из-за высоких цен на российский газ, сообщает агентство «Прайм».

Он рассказал, что накануне встречался с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и лично попросил его продлить контракт на поставку газа в Молдову на льготных условиях от 2019 года.

«Наши граждане не должны мерзнуть зимой», — подчеркнул Додон.

1 октября вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что льготный газовый контракт для страны, который истек 30 сентября, был продлен на месяц, а переговоры о заключении долгосрочного соглашения все еще продолжаются. Цена на газ для республики выросла до $790 за 1000 кубометров при том, что среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет $200.

Ранее молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» призвало снизить потребление из-за дефицита законтрактованных объемов газа. В компании объяснили это запоздалым заключением договора с «Газпромом».