Папа Франциск I назвал шотландский виски «святой водой»

Папа Римский Франциск I подвергся цензуре со стороны сотрудников Ватикана за то, что он назвал шотландский виски «святой водой» на съемках документального фильма про шотландских семинаристов, сообщает газета Express.

По словам режиссера документального фильма «Школа священников» Тони Кирни, на съемках Франциску I подарили бутылку виски, после чего он «со всеми нами спустился на землю».

«Когда они вручили ему бутылку, вместо того, чтобы просто передать ее помощнику, как он обычно делал с подарком, он поднял ее и сказал «questa e la vera acqua santa», — рассказал Кирни.

В переводе с итальянского фраза, сказанная Франциском I означает «настоящая святая вода». По словам Кирни, эта шутка разрядила атмосферу на съемках, но в Ватикане решили, что в релизную версию этот фрагмент не попадет.