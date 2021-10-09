Нуланд разрешили приехать в Москву

В МИД России подтвердили информацию, что 11 октября в Москву приедет замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что был соответствующий запрос со стороны Вашингтона. Также сообщается, что визит Нуланд продлится 2 дня. Запланированы встречи в МИД России и с официальными лицами в других российских ведомствах.

Напомним, во время массовых протестов в Киеве в 2014 году Нуланд от лица США публично поддержала демонстрантов.