Россия подготовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев, заявил Лавров

МВД России в течение нескольких месяцев подготовит для иностранцев новый порядок въезда и выезда из страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.

«По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — сказал он (цитата по «Лайфу»).

Лавров заявил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая занимается подготовкой новой процедуры. Глава МИД подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Кроме того, визовая поддержка и комфортность в этой сфере должны стать частью инвестиционной привлекательности страны, добавил глава дипведомства.