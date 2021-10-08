Кубинские мастера бейсбола сбежали в США

Половина бейсбольной сборной Кубы сбежала во время молодежного чемпионата мира. 12 из 24 спортсменов покинули расположение сборной U-23 в Мексике и уехали в США, сообщает «Корреспондент» ссылкой на интернет-портал semana.com.

Кубинская федерация бейсбола уже подтвердила бегство игроков. При этом отмечается — это самое массовое бегство спортсменов из Кубы. Кроме того, официальные лица уже назвали действия перебежчиков «гнусными».

Напомним, чтобы предотвратить бегство бейсболистов с Кубы, в декабре 2018 года было подписано соглашение между Кубинской федерацией бейсбола и MLB.

По нему кубинцам позволялось играть в США без необходимости покидать свою страну. Однако администрация президента Трампа заблокировала договоренность.

Также отметим, даже в неполном составе молодежная сборная Кубы заняла на чемпионате мира четвертое место.