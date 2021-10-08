Боррель заявил, что Москве придется говорить с «единой Европой»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российский МИД предпочитает вести переговоры с отдельными европейскими странами, а не с организацией в целом, но Москве придется говорить с «единой Европой». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Европе придется создать большой пул по закупкам газа и вести переговоры в таком формате. Боррель считает, что в таких условиях глава МИД РФ Сергей Лавров будет вынужден говорить с ЕС как с институтом.

Также глава европейской дипломатии признал, что Россия имеет «огромное значение для Европы», а значит, «надо искать сбалансированную позицию» в отношениях с Москвой.