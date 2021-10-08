Саакашвили стал питаться медом и пить соки

Начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки.

Цхвариашвили отметил, что в начале неделе для Саакашвили сделали тюремную банковскую карту, с помощью которой он мог приобретать в местном магазине различные продукты по заявке.

«Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает — так или иначе его организм не находится на грани истощения», — подчеркнул Цхвариашвили, слова которого приводит «Интерфакс».