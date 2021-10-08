Facebook и Instagram работают с перебоями

Очередной сбой в работе Instagram зарегистрирован по всему миру в пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о сбоях поступают из США, Канады, Германии, Великобритании и ряда других стран. Пользователи из России также информируют о неполадках.

По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с работой приложения, 17% жалуются на работу сайта, еще 18% не могут подключиться к серверу.

Поступают также сведения о сбоях в работе соцсети «Фейсбук» и мессенджера Facebook Messenger, однако отчетов о неполадках значительно меньше.