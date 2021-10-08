Гурна не поверил, когда ему сообщили о Нобелевской премии

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, получивший Нобелевскую премию по литературе, не поверил, когда ему позвонили из Нобелевского комитета, чтобы поздравить с вручением награды. Об этом он рассказал «Би-би-си».

Писатель сказал, что в момент, когда у него зазвонил телефон, он заваривал чай. Гурна подумал, что это рекламный звонок, и сказал звонившему: «Да ладно, отстаньте! Оставьте меня в покое». Однако позже его убедили не вешать трубку.

Гурна получил Нобелевскую премию 7 октября «за бескомпромиссное и полное сострадания проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами». Гурна — автор романов «Рай», «Дезертирство» и «У моря». Его книги входили в шорт-листы Букеровской премии.