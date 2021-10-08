Власти Черногории официально уведомили Россию о задержании Тельмана Исмаилова

Российская сторона получила от правоохранительных органов Черногории официальное уведомление о задержании предпринимателей Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова. При этом черногорские силовики задержали бизнесменов ещё 1 октября.

Компетентные органы Черногории официальной нотой уведомили посольство России в Подгорице о задержании Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова, — приводит ТАСС заявление сотрудников посольства РФ в Подгорице.

О задержании Тельмана Исмаилова стало известно 1 октября. В случае экстрадиции в Россию ему грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

Основанием для задержания стал международный ордер Интерпола на арест и решение московского Басманного суда об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.