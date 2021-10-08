В Беларуси прошла акция памяти Нацгероя Азербайджана

В связи с первой годовщиной Отечественной войны в белорусском городе Слуцк почтили память участника Первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана, майора Анатолия Давидовича.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев, военный атташе Вооруженных сил в Беларуси, полковник Эльшан Рагимов и делегация посольства посетили могилу Анатолия Давидовича, погибшего в июне 1992 года в боях за территориальную целостность Азербайджана, от имени посольства к могиле шехида возложен венок и почтена его память, пишет АЗЕРТАДЖ.

Сотрудники посольства также посетили проживающую в Слуцке мать Национального героя Киму Давидович. На встрече говорилось об отваге, годах молодости и службы героя. Было подчеркнуто, что отвага майора А.Давидовича, героически погибшего в одном из сражений 13 июня 1992 года, еще больше укрепила дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси, его память всегда с уважением почитается в обеих странах.

Кима Андреевна, в свою очередь, поблагодарила президента Азербайджанской Республики, Азербайджанское государство, посольство и сотрудников аппарата военного атташе нашей страны в Беларуси за уважение к памяти ее сына, а также за внимание и заботу о ней.

В ходе визита У.Бахшалиев также встретился с мэром города Слуцк Андреем Янкевичем.