Врач Саакашвили оценил его состояние как очень опасное

Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик находится в опасном состоянии из-за продолжительной голодовки.

«В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план — немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами», — приводит его слова РИА Новости.

При этом специальная пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное.

Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу специальной пенитенциарной службой заявлении.