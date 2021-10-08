Созданный Путиным фонд получит от Муратова часть его Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, переведет часть денежного вознаграждения в фонд «Круг добра», сообщается в телеграм-канале издания. Фонд в начале 2021 года создал Владимир Путин.

Общий размер премии составляет 10 миллионов крон — около 1,14 миллиона долларов. Муратов разделит эту сумму со вторым лауреатом премии, филиппино-американской журналисткой Марией Ресса.

Муратов заявил, что часть награды переведет в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Указ о создании фонда «Круг добра» в начале года подписал президент России Владимир Путин. В попечительский совет организации входят в том числе врач Леонид Рошаль, актеры и учредители благотворительных организаций Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Ксения Раппопорт, директор директор московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер и певица Юлия Самойлова, уточняет «Дождь».

Фонд должен пополняться средствами, полученными от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для людей, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. «Коммерсант» сообщал, что в 2021 фонд должен был получить грант из федерального бюджета в 60 миллиардов рублей.

Организация должна оплачивать лечение с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими орфанными, заболеваниями. Среди них — спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, болезнь Помпе, гипофосфатазия, семейная средиземноморская лихорадка, синдром короткой кишки и другие.

Муратову вручили Нобелевскую премию мира за то, что он «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях», заявили в Нобелевском комитете.