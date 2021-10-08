Гафарова опротестовала антиазербайджанский вердикт словацкого парламента и призвала к признанию Ходжалинского геноцида

8 октября в рамках официального визита в Словакию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, на встрече председатель Милли Меджлиса рассказала о великой победе, одержанной нашей страной в 44-дневной Отечественной войне в прошлом году.

Сахиба Гафарова отметила, что провокации со стороны Армении препятствуют обеспечению устойчивого мира в регионе.

Говоря о текущем состоянии межпарламентских отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что развитие связей между законодательными органами, организация взаимных визитов способствуют развитию отношений между Азербайджаном и Словакией. Вместе с тем она отметила, что предвзятые решения парламентариев и озвученные необъективные заявления могут бросить тень на двусторонние отношения. Сахиба Гафарова, в частности, выразила сожаление и недопустимость принятой в ноябре прошлого года в парламенте Словакии резолюции в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и постановления «О Нагорном Карабахе» от 1 апреля 2021 года.

Доведя до внимания, что в следующем году в Азербайджане будет отмечаться 30-я годовщина Ходжалинского геноцида, председатель Милли Меджлиса напомнила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Армения совершила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы, в результате которого были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, тяжело ранены 487 человек, в том числе 76 детей. 8 семей были полностью уничтожены. Эти люди были убиты и подвергнуты пыткам только из-за их этнической принадлежности. Напомнив, что парламенты ряда стран и некоторые международные организации уже приняли соответствующие решения в связи с этим геноцидом против человечества, спикер выразила надежду, что словацкие парламентарии также начнут процесс признания этого геноцида.

На встрече выступили председатель комитета Милли Меджлиса Захид Орудж и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, которые высказали мнение о роли парламентов в развитии отношений между двумя странами, важности развития сотрудничества между законодательными органами.