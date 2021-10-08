Адвокат Саакашвили заявил о том, что его подзащитный похудел на 12 кг

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за восемь дней голодовки в тюрьме ухудшилось и вызывает опасения. Он похудел на 12 килограммов, сообщил его адвокат Бека Басилая, передает «Sputnik Грузия».

«Визуально, если посмотреть на него, видно, что человек похудел. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться», — пояснил Басилая. По его словам, Саакашвили просил, чтобы его осмотрел его личный врач, но руководство тюрьмы пока не ответило на эту просьбу.

Напомним, 1 октября Саакашвили впервые за восемь лет вернулся в Грузию. В тот же день его задержали и отправили в тюрьму города Рустави. Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После ухода с должности против него завели несколько уголовных дел. В 2018 году суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по делу о превышении полномочий, а позднее еще к шести годам тюрьмы по делу об организации нападения на экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.