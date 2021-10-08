Американские СМИ нарисовали карту Третьей мировой войны

Американская газета The Sun нарисовала карту мира с указанием мест, с которых может начаться Третья мировая война. Изображение размещено на сайте газеты.

По мнению авторов, глобальный мировой военный конфликт может начаться с боев за остров Тайвань (на который претендует Китай), Кашмир (спорный регион между Индией и Катаем), Ормузский пролив (находится в акваториях Ирана и ОАЭ) и с обоюдных бомбардировок КНДР и США ядерными ракетами.

Кроме того, Третья мировая, по представлению автора The Sun, может развиться из конфликтов между Турцией и Сирией, а также ядерной войны между Ираном и Израилем. Однако наиболее вероятным сценарием в The Sun признали военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, который перерастет в глобальное противостояние.