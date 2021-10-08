22-летняя дочь Кадырова стала министром

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 22-летняя Айшат возглавила республиканское министерство культуры. Об этом на официальной странице в Instagram сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

«Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором», — заметил он и выразил уверенность, что став министром, Кадырова добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами.

Даудов также напомнил, что девушка, занимавшая ранее должность первого замминистра культуры Чечни, уже внесла колоссальный вклад в развитие республики — в частности, ее библиотек, домов культуры и театров, — а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности ведомства.