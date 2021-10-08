Маск перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, чтобы сэкономить миллиарды долларов на налогах

Автопроизводитель Tesla перенесет штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

Новым местом базирования Tesla станет город Остин, где сейчас строится один из новых заводов компании.

Маск объяснил переезд тем, что в Калифорнии из-за высокой стоимости жизни в Кремниевой долине сотрудникам компании было сложно покупать себе жилье, а также жить близко к работе.

Как отмечает CNBC, в Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога, поэтому переезд может сэкономить миллиарды долларов.