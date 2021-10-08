Экс-советник Путина намерен помочь Украине довести ВВП до 1 триллиона долларов

Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов возглавил программу «Триллион долларов для Украины» в Украинском институте будущего. Об этом сообщается на сайте института.

Программа предполагает разработку предложений, которые нацелены на то, чтобы ВВП Украины достиг триллиона долларов.

Илларионов считает, что ВВП Украины может расти на 7-8% в год. В таком случае показатель будет удваиваться каждые 10 лет и через два десятилетия достигнет триллиона долларов.

Сейчас ВВП Украины составляет 155,6 миллиарда долларов. В 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина недополучила триллион долларов ВВП из-за неэффективного управления и отсутствия единой экономической стратегии.

В январе Андрея Илларионова уволили из американской исследовательской организации Институт Катона из-за его поста о штурме Капитолия. Илларионов назвал митинги у здания Конгресса мирными, а его штурм — «ловушкой» полиции и активистов Black Lives Matter. Он также написал, что итоги президентских выборов в США были неоднозначными.

С 2000 по 2005 год Илларионов был советником президента Владимира Путина по экономическим вопросам.