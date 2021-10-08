Экс-спикер Рады назвал офис Зеленского «проклятым местом»



Люди сильно меняются, попадая в офис президента Украины. Об этом бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью «Би-би-си».

Журналисты спросили его, удерживают ли Украину от диктатуры моральные качества президента страны Владимира Зеленского, о которых Разумков говорил в 2019 году.

В ответ на это экс-спикер Рады назвал офис украинского лидера «проклятым местом» и подчеркнул, что оно «очень сильно меняет людей».

Он также отметил, что Зеленский устал слышать критику точки зрения, которой придерживается. По его мнению, такой подход не позволит украинскому лидеру «двигаться вперед» и «исправлять допущенные ошибки».

«Это плохая тенденция, потому что, когда ты думаешь, что ты лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в том числе и в плане демократии. В плане демократии это может привести к тому, что мы уже видели в своей истории, а я очень хочу, чтобы этого не произошло никогда», — добавил Разумков.

7 октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера парламента. За это проголосовали 284 депутата Верховной Рады, из которых 215 — от фракции правящей пропрезидентской партии «Слуга народа». На следующий день в Раде избрали нового спикера. Им стал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук. За его кандидатуру проголосовал 261 депутат.

К отставке председателя парламента в офисе президента Украины начали готовиться еще в сентябре. Поводом для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который глава государства Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.