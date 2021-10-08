Взрыв в шиитской мечети в Афганистане: много жертв (обновлено)

По предварительным данным, число погибших и раненых в результате террористического акта в афганской провинции Кундуз превысило 100, сообщили в миссии ООН по оказанию помощи Афганистану.

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Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

По его сведениям, нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Как написал на своей странице в Twitter член комиссии радикального движения «Талибан» по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».