Лавров — Европе: Почаще слушайте Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку посоветовал европейцам почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, если после них цены на газ снижаются.

«Пусть слушают почаще (выступления Путина)», — пошутил Лавров в ответ на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна, который сказал, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.

«Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо», — добавил он.