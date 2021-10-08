100-летний эсэсовец заявил в зале суда о своей невиновности

Столетний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен заявил суду в ФРГ о своей невиновности, сообщило агентство dpa из зала заседания.

«Я вообще не в Заксенхаузене, я невиновен, потому что даже не знаю этого», — приводит агентство заявление подсудимого.

Он также сообщил суду детали о своем детстве и юности в Литве и жизни в Германии после освобождения из советского плена, отказавшись отвечать на вопросы, которые касаются периода Второй мировой войны.

Бывший эсэсовец обвиняется в причастности к гибели 3518 узников нацистского лагеря Заксенхаузен. Дальнейшие слушания по данному делу запланированы вплоть до 7 января 2022 года, сообщил ранее суд города Нойруппин (земля Бранденбург). В связи с большим интересом со стороны СМИ и ограничениями из-за коронавируса процесс проходит в спортзале исправительного учреждения в городе Бранденбург-на-Хафеле. В процессе принимают участие свидетели — бывшие узники нацистского лагеря.

Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 годы в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной Армии и Войска Польского освободили 22 апреля 1945 года концлагерь, там находились около 3 тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый «марш смерти» сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.