В Батуми рухнула часть пятиэтажного жилого дома



В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.

Территория оцеплена полицией, жильцы остальной части дома эвакуируются. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей.

Спасатели, работающие на месте, спасли 6-7-летнего ребенка – его вытащили из машины, которую завалило обломками.

Сообщений о других пострадавших пока нет. Ведутся спасательные работы.

По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.

