Рак можно будет диагностировать по выдоху пациента

Международная группа ученых под руководством Александра Аполонского (Россия) нашла способ диагностировать рак по анализу выдоха пациента. Точность этого метода, по словам разработчиков, достигает 95 процентов.

Исследователи воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. Оказалось, что у больных и здоровых людей имеются различия в 8 диапазонах спектров. Так, у больных обнаруживается дисбаланс метаболитов — одних частиц становится больше, других меньше.

По мнению специалистов, 5 метаболитов — это продукты жизнедеятельности бактерий.

«Мы пока не знаем, что это за бактерии. У нас есть только кандидаты на эту роль. Они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно, десятилетиями, растут. У части населения они провоцируют онкологию», — отметил Аполонский.

Результаты исследования могут не только использоваться для диагностики рака, но и для предупреждения развития онкологических заболеваний, полагают ученые, сообщают «Известия».