Time поместил на обложку Цукерберга с надписью «Удалить Facebook?»

Американский журнал Time после глобального сбоя в работе Facebook и ряда других сервисов поместил на обложку основателя компании Марка Цукерберга.

Поверх фотографии Цукерберга изображено окно подтверждения. На нем написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Выйти» и «Удалить», передает «РБК».

В номере с этой обложкой, в частности, вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В ней он утверждает, что Facebook «сам себя не исправит», и в качестве решения предлагает три меры — создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.