В Киеве найден мертвым депутат Антон Поляков

В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.

По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.